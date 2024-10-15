Комарова екатерина иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1828 по 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1828 по 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: григорий аврамов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Комарова ефросинья григорьева
Отец ребёнка: григорий аврамов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Комарова авдотья григорьева
Отец ребёнка: григорий аврамов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Комарова евдокия григорьева
Отец ребёнка: григорий аврамов
Рождение ребёнка
1861
Сын: Комаров александр григорьев
Отец ребёнка: григорий аврамов
Смерть
Неизвестно