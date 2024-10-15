Комарова екатерина иванова С 1828 по 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комарова екатерина иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1828 по 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1828 по 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: григорий аврамов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Комарова ефросинья григорьева

Отец ребёнка: григорий аврамов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Комарова авдотья григорьева

Отец ребёнка: григорий аврамов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Комарова евдокия григорьева

Отец ребёнка: григорий аврамов

Рождение ребёнка
1861

Сын: Комаров александр григорьев

Отец ребёнка: григорий аврамов

Смерть
Неизвестно

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