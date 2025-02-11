Тырышкина Ульяна Ивановна
женский, родилась До 1885
умерла Неизвестно
Супруги
Тырышкин Михаил АкимовичДо 1885 г.р.
Дети
Тырышкин Василий Михайлович06.08.1903 г.р.
Тырышкин Александр Михайлович20.03.1905 г.р.Показать еще 7
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1903
Сын: Тырышкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
20.03.1905
Сын: Тырышкин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
17.06.1906
Дочь: (Тырышкина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
07.02.1908
Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
25.09.1909
Дочь: (Тырышкина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
04.03.1911
Дочь: (Тырышкина) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
19.08.1912
Дочь: (Тырышкина) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
16.01.1914
Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
27.08.1916
Сын: Тырышкин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович
Смерть
Неизвестно