Тырышкина Ульяна Ивановна До 1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Тырышкина Ульяна Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1885

умерла Неизвестно

Супруги
Тырышкин Михаил АкимовичДо 1885 г.р.
Дети
Тырышкин Василий Михайлович06.08.1903 г.р.
Тырышкин Александр Михайлович20.03.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тырышкин Михаил Акимович

Рождение ребёнка
06.08.1903

Сын: Тырышкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
20.03.1905

Сын: Тырышкин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
17.06.1906

Дочь: (Тырышкина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
07.02.1908

Сын: Тырышкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
25.09.1909

Дочь: (Тырышкина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
04.03.1911

Дочь: (Тырышкина) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
19.08.1912

Дочь: (Тырышкина) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
16.01.1914

Сын: Тырышкин Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
27.08.1916

Сын: Тырышкин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Тырышкин Михаил Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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