Тырышкин Александр Михайлович 20.03.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Тырышкин Александр Михайлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 20.03.1905, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 30.06.1905, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Тырышкин Михаил АкимовичДо 1885 г.р.
Мать
Тырышкина Ульяна ИвановнаДо 1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1905

Отец: Тырышкин Михаил Акимович

Мать: Тырышкина Ульяна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
30.06.1905
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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