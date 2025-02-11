(Тырышкина) Евдокия Михайловна
женский, родилась 04.03.1911, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 1911, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецТырышкин Михаил АкимовичДо 1885 г.р.
МатьТырышкина Ульяна ИвановнаДо 1885 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
04.03.1911
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1911
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область