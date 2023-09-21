Пушкарев Аверьян (Аверкий) Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкарев Аверьян (Аверкий) Агафонович

Пушкарев Аверьян (Аверкий) Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1877 ст.

Дата смерти

С 1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1877 ст.

Отец: Пушкарев Агафон Прокопьевич

Мать: Пушкарева Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
12.10.1906

Сын: Пушкарев Федор Аверьянович

Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Епимаховна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Пушкарев Алексей Аверьянович

Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Епимаховна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Пушкарев Иван Аверьянович

Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Епимаховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Александр Аверьянович

Мать ребёнка: Пушкарева Пелагея Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Пелагея Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Матрона Епимаховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарычева Евдокия Аверьяновна

Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Епимаховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Афонасия Аверьяновна

Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Епимаховна

Смерть
С 1950
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close