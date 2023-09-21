Пушкарев Аверьян (Аверкий) Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1877 ст.
Дата смертиС 1950
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1877 ст.
Рождение ребёнка
12.10.1906
Сын: Пушкарев Федор Аверьянович
Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Епимаховна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Пушкарев Алексей Аверьянович
Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Епимаховна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Пушкарев Иван Аверьянович
Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Епимаховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарев Александр Аверьянович
Мать ребёнка: Пушкарева Пелагея Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарычева Евдокия Аверьяновна
Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Епимаховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Афонасия Аверьяновна
Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Епимаховна
Смерть
С 1950