Пушкарев Алексей Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Демобилизация
21.08.1942
По состоянию здоровья - признан не годным к службе после ранения. Вернулся домой инвалидом.
Военная служба
1942
Призван Оричевским РВК. Рядовой 61 армии. Сформирована в ноябре 1941 г. в Приволжском военном округе с непосредственным подчинением Ставке Верховного главнокомандования. С началом декабря находилась в... Показать все
Ранение
1942
Был тяжело ранен и находился на излечении в госпиталях ЭГ1231, ЭГ406.
Лечение в госпитале
1942
Находился на излечении в госпиталях ЭГ1231, ЭГ406.
Призыв на военную службу
1942
Призван Оричевским РВК.
Смерть
1946