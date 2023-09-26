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Пушкарев Алексей Аверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Пушкарев Аверьян (Аверкий) Агафонович

Мать: Пушкарева Матрона Епимаховна

Демобилизация
21.08.1942
По состоянию здоровья - признан не годным к службе после ранения. Вернулся домой инвалидом.
Военная служба
1942
Призван Оричевским РВК. Рядовой 61 армии. Сформирована в ноябре 1941 г. в Приволжском военном округе с непосредственным подчинением Ставке Верховного главнокомандования. С началом декабря находилась в... Показать все
Ранение
1942
Был тяжело ранен и находился на излечении в госпиталях ЭГ1231, ЭГ406.
Лечение в госпитале
1942
Находился на излечении в госпиталях ЭГ1231, ЭГ406.
Призыв на военную службу
1942
Призван Оричевским РВК.
Смерть
1946
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