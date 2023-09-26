Пушкарева (Петухова) Матрона Епимаховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1906
Сын: Пушкарев Федор Аверьянович
Отец ребёнка: Пушкарев Аверьян (Аверкий) Агафонович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Пушкарев Алексей Аверьянович
Отец ребёнка: Пушкарев Аверьян (Аверкий) Агафонович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Пушкарев Иван Аверьянович
Отец ребёнка: Пушкарев Аверьян (Аверкий) Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Афонасия Аверьяновна
Отец ребёнка: Пушкарев Аверьян (Аверкий) Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарычева Евдокия Аверьяновна
Отец ребёнка: Пушкарев Аверьян (Аверкий) Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно