Пушкарева (Петухова) Матрона Епимаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Петухова) Матрона Епимаховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1906

Сын: Пушкарев Федор Аверьянович

Отец ребёнка: Пушкарев Аверьян (Аверкий) Агафонович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Пушкарев Алексей Аверьянович

Отец ребёнка: Пушкарев Аверьян (Аверкий) Агафонович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Пушкарев Иван Аверьянович

Отец ребёнка: Пушкарев Аверьян (Аверкий) Агафонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Афонасия Аверьяновна

Отец ребёнка: Пушкарев Аверьян (Аверкий) Агафонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарычева Евдокия Аверьяновна

Отец ребёнка: Пушкарев Аверьян (Аверкий) Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Аверьян (Аверкий) Агафонович

Смерть
Неизвестно
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