Пушкарев Иван Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Призыв на военную службу
?.09.1939
Призван на службу Халтуринским РВК.
Военная служба
15.07.1941
Подвиг
С 06.03.1944 по 07.03.1944
В бою в районе Плесовичи Жлобинского района Гомельской области 6-7 марта 1944 года ведя огонь из своего орудия в составе расчѐта уничтожил 3 станковых пулемета и до 30 немецких солдат и офицеров, что ... Показать все
Награда
08.04.1944
Награжден медалью “За боевые заслуги” (приказ No 33/н от 08.04.1944) за то, что он в бою в районе Плесовичи Жлобинского района Гомельской области 6-7 марта 1944 года ведя огонь из своего орудия в сост... Показать все
Награда
17.08.1944
Награжден Орденом Славы III степени (приказ No 133/н от 17.08.1944). Старший сержант, Командир отделения разведки 299 артиллерийского полка. При прорыве вражеской обороны в районе высоты 152,5 и д.Ст... Показать все
Подвиг
05.10.1944
В бою при прорыве вражеской обороны в районе деревни Борыты Пултусского уезда Варшавской губернии 5.10.1944 проявил мужество и отвагу в разведке целей противника. Находясь в боевых порядках пехоты тов... Показать все
Награда
25.11.1944
Награжден Орденом Отечественной войны II степени (приказ No 115/н от 25.11.1944) – в бою при прорыве вражеской обороны в районе деревни Борыты Пултусского уезда Варшавской губернии 5.10.1944 проявил м... Показать все
Награда
28.04.1945
Награжден медалью “За оборону Сталинграда” (приказ No 16 от 28.04.1945).
Подвиг
С 04.05.1945 по Неизвестно
В боях за деревни Лонгхакен и Целлмюль 4.5.1945 г на косе Фриш-Нерунг тов.Пушкарев под сильным минометно-артиллерийским огнем противника выдвинулся в боевые порядки пехоты и обнаружил 1 минометную бат... Показать все
Награда
19.05.1945
Награжден Орденом Отечественной войны I степени (приказ No 135/н от 19.05.1945) – в боях за деревни Лонгхакен и Целлмюль 4.5.1945 г на косе Фриш-Нерунг тов.Пушкарев под сильным минометно-артиллерийски... Показать все
Смерть
1982
Погиб от ножа пьяного родственника жены