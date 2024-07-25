Федора Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Решунов Василий Потапович

Отец ребёнка: Решунов Потап Павлович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Решунов Филипп Потапович

Отец ребёнка: Решунов Потап Павлович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Любовь Потаповна

Отец ребёнка: Решунов Потап Павлович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Решунов Симеон Потапович

Отец ребёнка: Решунов Потап Павлович

Рождение ребёнка
10.10.1891

Сын: Решунов Никита Потапович

Отец ребёнка: Решунов Потап Павлович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Серафима Потаповна

Отец ребёнка: Решунов Потап Павлович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Решунов Иван Потапович

Отец ребёнка: Решунов Потап Павлович

Смерть
Неизвестно

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