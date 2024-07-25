Федора Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Решунов Василий Потапович
Отец ребёнка: Решунов Потап Павлович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Решунов Потап Павлович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Любовь Потаповна
Отец ребёнка: Решунов Потап Павлович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Решунов Потап Павлович
Рождение ребёнка
10.10.1891
Отец ребёнка: Решунов Потап Павлович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Серафима Потаповна
Отец ребёнка: Решунов Потап Павлович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Решунов Потап Павлович
Смерть
Неизвестно