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Решунов Симеон Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Решунов Потап Павлович

Мать: Федора Андреевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
14.12.1913

Дочь: Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Смерть
Неизвестно

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