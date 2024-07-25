Решунов Симеон Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Решунов Потап Павлович
Мать: Федора Андреевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
14.12.1913
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Пелагея Никитична
Смерть
Неизвестно