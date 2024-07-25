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Решунов Потап Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Решунов Павел Григорьевич

Мать: Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Решунов Василий Потапович

Мать ребёнка: Федора Андреевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Решунов Филипп Потапович

Мать ребёнка: Федора Андреевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Любовь Потаповна

Мать ребёнка: Федора Андреевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Решунов Симеон Потапович

Мать ребёнка: Федора Андреевна

Рождение ребёнка
10.10.1891

Сын: Решунов Никита Потапович

Мать ребёнка: Федора Андреевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Серафима Потаповна

Мать ребёнка: Федора Андреевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Решунов Иван Потапович

Мать ребёнка: Федора Андреевна

Смерть
Неизвестно

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