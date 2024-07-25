Решунов Потап Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Решунов Павел Григорьевич
Мать: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Решунов Василий Потапович
Мать ребёнка: Федора Андреевна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Федора Андреевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Любовь Потаповна
Мать ребёнка: Федора Андреевна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Федора Андреевна
Рождение ребёнка
10.10.1891
Мать ребёнка: Федора Андреевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Серафима Потаповна
Мать ребёнка: Федора Андреевна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Федора Андреевна
Смерть
Неизвестно