Пелагея Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Решунов Симеон Потапович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Решунов Симеон Потапович

Рождение ребёнка
14.12.1913

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Решунов Симеон Потапович

Смерть
Неизвестно

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