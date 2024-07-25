Пелагея Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Решунов Симеон Потапович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Решунов Симеон Потапович
Рождение ребёнка
14.12.1913
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Решунов Симеон Потапович
Смерть
Неизвестно