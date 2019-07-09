Манахов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1933
Дата смерти09.07.2019
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1933
Отец: Манахов Николай
Мать: Манахова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1957
Рождение ребёнка
13.04.1960
Рождение ребёнка
25.04.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.2019