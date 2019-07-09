Манахов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манахов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1933

Дата смерти

09.07.2019

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1933

Отец: Манахов Николай

Мать: Манахова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манахова Клавдия Константиновна

Рождение ребёнка
13.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манахова Клавдия Константиновна

Рождение ребёнка
25.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манахова Клавдия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манахова Клавдия Константиновна

Смерть
09.07.2019
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