Манахова (Рыжова) Клавдия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1937
Дата смерти25.10.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1957
Рождение ребёнка
13.04.1960
Рождение ребёнка
25.04.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манахов Василий
Смерть
25.10.2013