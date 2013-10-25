Манахова (Рыжова) Клавдия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манахова (Рыжова) Клавдия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1937

Дата смерти

25.10.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манахов Василий

Рождение ребёнка
13.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манахов Василий

Рождение ребёнка
25.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манахов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манахов Василий

Смерть
25.10.2013
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