Мартьянова (Капитонова) Елена Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1975
Отец: Капитонов Геннадий
Мать: Капитонова Людмила
Рождение ребёнка
11.12.1995
Дочь: Захарова Марина Станиславовна
Отец ребёнка: Мартьянов Станислав Николаевич
Рождение ребёнка
16.10.2001
Сын: Мартьянов Максим Станиславович
Отец ребёнка: Мартьянов Станислав Николаевич
Рождение ребёнка
29.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартьянов Станислав Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно