Мартьянова (Капитонова) Елена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова (Капитонова) Елена Геннадьевна

Место рождения

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

18.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1975

Отец: Капитонов Геннадий

Мать: Капитонова Людмила

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
11.12.1995

Дочь: Захарова Марина Станиславовна

Отец ребёнка: Мартьянов Станислав Николаевич

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.10.2001

Сын: Мартьянов Максим Станиславович

Отец ребёнка: Мартьянов Станислав Николаевич

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Станислав Николаевич

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Станислав Николаевич

Место жительства
Неизвестно
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