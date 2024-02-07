Капитонова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1960
Сын: Капитонов Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Капитонов Геннадий
Рождение ребёнка
10.11.1962
Сын: Капитонов Иван Геннадьевич
Отец ребёнка: Капитонов Геннадий
Рождение ребёнка
14.11.1967
Сын: Капитонов Юрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Капитонов Геннадий
Рождение ребёнка
18.12.1975
Дочь: Мартьянова Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Капитонов Геннадий
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.01.1978
Дочь: Иванова Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Капитонов Геннадий
Смерть
Неизвестно