Капитонова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонова Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1960

Сын: Капитонов Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Капитонов Геннадий

Рождение ребёнка
10.11.1962

Сын: Капитонов Иван Геннадьевич

Отец ребёнка: Капитонов Геннадий

Рождение ребёнка
14.11.1967

Сын: Капитонов Юрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Капитонов Геннадий

Рождение ребёнка
18.12.1975

Дочь: Мартьянова Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Капитонов Геннадий

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.01.1978

Дочь: Иванова Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Капитонов Геннадий

Смерть
Неизвестно
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