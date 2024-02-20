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Пелешко Лукьян Иванович

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Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Пелешко Иван Иванович

Мать: Пелешко Евдокия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
24.01.1892

Жена: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
ГАЗО , Ф - 5593-2-1057-1060, пл.-007821337,кадр-608,зап-11.
Рождение ребёнка
1892

Сын: Пелешко Иов Лукьянович

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
29.01.1893

Дочь: Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
19.07.1895

Дочь: Аккулина Лукьяновна

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Шаповал Александра Лукина

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
07.04.1897

Дочь: Пругло Анастасия Лукьяновна

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1897

Сын: Пелешко Яков Лукьянович

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Россий Таврическая губ.,Бердянский уезд,Малотокмакская вол.,с.Вербоыое
Рождение ребёнка
13.11.1899

Дочь: Екатерина Лукьяновна

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
29.06.1902

Сын: Пелешко Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
06.03.1904

Сын: Пелешко Василий Лукьянович

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
15.11.1906

Дочь: Удод Надежда Лукьяновна

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
07.02.1907

Дочь: Любовь Лукьяновна

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
27.02.1908

Сын: Пелешко Трофим Лукьянович

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
08.08.1910

Сын: Пелешко Павел Лукьянович

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
1917

Сын: Пелешко Петр Лукьянович

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Лукьяновна

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелешко Василий Лукьянович

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Лукьянова

Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна

Смерть
Неизвестно
Кзахстан,г.Оренбург
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