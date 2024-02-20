Пелешко Лукьян Иванович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Пелешко Иван Иванович
Мать: Пелешко Евдокия Ивановна
Жена: Пелешко Наталья Павловна
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна
Дочь: Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна
Дочь: Аккулина Лукьяновна
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна
Дочь: Шаповал Александра Лукина
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна
Дочь: Пругло Анастасия Лукьяновна
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна
Дочь: Екатерина Лукьяновна
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна
Сын: Пелешко Василий Лукьянович
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна
Дочь: Удод Надежда Лукьяновна
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна
Дочь: Любовь Лукьяновна
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна
Сын: Пелешко Трофим Лукьянович
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна
Дочь: Фекла Лукьяновна
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна
Сын: Пелешко Василий Лукьянович
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна
Дочь: Анастасия Лукьянова
Мать ребёнка: Пелешко Наталья Павловна