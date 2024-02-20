Пругло (Пелешко) Анастасия Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Пелешко) Анастасия Лукьяновна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

07.04.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1897

Отец: Пелешко Лукьян Иванович

Мать: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
18.01.1914

Муж: Пругло Петр Иванович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
25.04.1916

Сын: Пругло Григорий Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Иванович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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