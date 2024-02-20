Пругло (Пелешко) Анастасия Лукьяновна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения07.04.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1897
Отец: Пелешко Лукьян Иванович
Мать: Пелешко Наталья Павловна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
18.01.1914
Муж: Пругло Петр Иванович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
25.04.1916
Отец ребёнка: Пругло Петр Иванович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно