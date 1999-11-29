Удод (Пелешко) Надежда Лукьяновна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Дата рождения15.11.1906
Дата смерти29.11.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
15.11.1906
Отец: Пелешко Лукьян Иванович
Мать: Пелешко Наталья Павловна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
13.10.1928
Дочь: Сергеева Любовь Кузьминична
Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович
Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Бракосочетание
До 1928
Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
27.09.1930
Сын: Удод Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович
Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
03.01.1935
Сын: Удод Сергей Кузьмич
Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович
Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
14.03.1937
Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович
Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
01.06.1940
Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович
Каз.ССР,Актюбинская обл,с.Мартук
Смерть
29.11.1999
Казахстан,Жамбыл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
01.12.1999
Казахстан, г.Жамбыл