Удод (Пелешко) Надежда Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Пелешко) Надежда Лукьяновна

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Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое

Дата рождения

15.11.1906

Дата смерти

29.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1906

Отец: Пелешко Лукьян Иванович

Мать: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
13.10.1928

Дочь: Сергеева Любовь Кузьминична

Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович

Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Бракосочетание
До 1928

Муж: Удод Кузьма Иваннович

Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
27.09.1930

Сын: Удод Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович

Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
03.01.1935

Сын: Удод Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович

Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
14.03.1937

Сын: Удод Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович

Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
01.06.1940

Сын: Удод Вячеслав Кузьмич

Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович

Каз.ССР,Актюбинская обл,с.Мартук
Смерть
29.11.1999
Казахстан,Жамбыл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
01.12.1999
Казахстан, г.Жамбыл
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