Сергеева (Удод) Любовь Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Удод) Любовь Кузьминична

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Место рождения

Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка

Дата рождения

13.10.1928

Дата смерти

06.05.2018

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1829 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1928

Отец: Удод Кузьма Иваннович

Мать: Удод Надежда Лукьяновна

Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
18.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванович

Каз.ССР,,г.Джамбул
Рождение ребёнка
18.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванович

Каз.ССР,,г.Джамбул
Рождение ребёнка
02.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванович

Каз.ССР,,г.Джамбул
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Николай Иванович

Смерть
06.05.2018
Казахстан,г.Тараз
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Казахстан,г.Тараз,07.05.2018г.
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