Сергеев Николай Иванович
Место рожденияРСФСР,Куйбышевская область,Кошкинский район,с.Новобыковка
Дата рождения11.12.1829
Дата смерти25.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1954
Каз.ССР,,г.Джамбул
Рождение ребёнка
18.06.1959
Каз.ССР,,г.Джамбул
Рождение ребёнка
02.02.1963
Каз.ССР,,г.Джамбул
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1978
Каз.ССР,,г.Джамбул
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Каз.ССР,г.Джамбул