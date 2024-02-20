Сергеев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Николай Иванович

Сергеев Николай Иванович

avatar

Место рождения

РСФСР,Куйбышевская область,Кошкинский район,с.Новобыковка

Дата рождения

11.12.1829

Дата смерти

25.11.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1829

Отец: ?

Мать: Евдокия

РСФСР,Куйбышевская область,Кошкинский район,с.Новобыковка
Рождение ребёнка
18.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Любовь Кузьминична

Каз.ССР,,г.Джамбул
Рождение ребёнка
18.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Любовь Кузьминична

Каз.ССР,,г.Джамбул
Рождение ребёнка
02.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Любовь Кузьминична

Каз.ССР,,г.Джамбул
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Любовь Кузьминична

Смерть
25.11.1978
Каз.ССР,,г.Джамбул
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Каз.ССР,г.Джамбул
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close