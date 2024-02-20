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Пелешко Яков Лукьянович

Место рождения

Россий Таврическая губ.,Бердянский уезд,Малотокмакская вол.,с.Вербоыое

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Пелешко Лукьян Иванович

Мать: Пелешко Наталья Павловна

Россий Таврическая губ.,Бердянский уезд,Малотокмакская вол.,с.Вербоыое
Бракосочетание
10.02.1924

Жена: Анастасия Ивановна

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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