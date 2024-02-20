Пелешко Яков Лукьянович
Место рожденияРоссий Таврическая губ.,Бердянский уезд,Малотокмакская вол.,с.Вербоыое
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Пелешко Лукьян Иванович
Мать: Пелешко Наталья Павловна
Россий Таврическая губ.,Бердянский уезд,Малотокмакская вол.,с.Вербоыое
Бракосочетание
10.02.1924
Жена: Анастасия Ивановна
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
Неизвестно