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Шаповал (Пелешко) Александра Лукина

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Пелешко Лукьян Иванович

Мать: Пелешко Наталья Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
03.02.1913

Муж: Шаповалов Григорий Павлович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
31.10.1913

Сын: Шаповалов Василий Григориев

Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Павлович

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
05.03.1915

Сын: Шаповалов Василий Григориев

Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Павлович

Запорожье,с.Вербовое
Рождение ребёнка
12.11.1923

Сын: Шаповалов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Павлович

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
24.01.1924

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Павлович

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
20.01.1926

Сын: Шаповалов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Павлович

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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