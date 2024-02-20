Шаповал (Пелешко) Александра Лукина
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Пелешко Лукьян Иванович
Мать: Пелешко Наталья Павловна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
03.02.1913
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
31.10.1913
Сын: Шаповалов Василий Григориев
Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Павлович
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
05.03.1915
Сын: Шаповалов Василий Григориев
Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Павлович
Запорожье,с.Вербовое
Рождение ребёнка
12.11.1923
Сын: Шаповалов Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Павлович
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
24.01.1924
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Павлович
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
20.01.1926
Сын: Шаповалов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Павлович
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
Неизвестно