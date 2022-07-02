Кудымов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Меркушинская волость, Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя.
Призыв на военную службу
07.11.1937
Призван в ноябре 1937 г. Балашовский РВК, Саратовская область.
Место жительства
До ?.06.1941
До призыва проживал по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Кооперативная, д. 2. Имел гражданскую специальность - зоотехник.
Призыв на военную службу
03.07.1941
Призван Балашовский РВК, Саратовская область.
Военная служба
?.10.1941
Командир отделения в составе 11-й стрелковой бригады (до 30.09.1941 года 2-я стрелковая бригада) Ленинградский фронт.
Военная служба
До 11.11.1941
Находился на излечении в сортировочном эвакогоспитале № 2222 (ЭГ № 2222). Место нахождения: г. Ленинград, Красногвардейский район, ул. Куракина, д. 1/3.
Военная служба
До 20.11.1941
Находился на излечении в эвакуационном госпитале № 54 (ЭГ № 54). Место нахождения: г. Ленинград, Петроградский район, ул. Красного курсанта, д. 17/ ППС 394.
Военная служба
24.12.1941
Прибыл в состав 17-го батальона выздоравливающих ПРП 36-я отдельная запасная стрелковая бригада.
Военная служба
25.12.1941
Выбыл из состава 17-го батальона выздоравливающих в 42-я армию.
Военная служба
До 1942
В составе 221-го армейского запасного стрелкового полка 42-я армия Ленинградский фронт.
Военная служба
1942
Окончил курсы младших лейтенантов/ ВВУ
Военная служба
До 19.07.1942
Лейтенант, командир взвода 172-й стрелковый полк 13-я стрелковая дивизия (второго формирования) 42-я армия Ленинградский фронт.
Военная служба
20.07.1942
Был ранен.
Военная служба
25.07.1942
Находился на излечении в сортировочном эвакогоспитале № 2222 (ЭГ № 2222). Место нахождения: г. Ленинград, Красногвардейский район, ул. Куракина, д. 1/3.
Военная служба
До 09.09.1942
Находился на излечении в эвакуационном госпитале № 1360 (ЭГ № 1360). Место нахождения: г. Ленинград, Петроградский район, ул. Блохина, д. 29.
Военная служба
С 10.09.1942
С 09.09.1942 г. выбыл в Ленинградский ВПП в Резерв Отдела кадров Ленинградского фронта.
Военная служба
До ?.01.1943
Лейтенант, командир взвода 119-й стрелковый полк 13-я стрелковая дивизия (второго формирования) 67-я армия Ленинградский фронт.
Пропал без вести (военное)
С ?.01.1943
Увековечен в "Книга памяти. Саратовская область", Том 10, стр. 256. Сведения внесены на сайт "Книга Памяти блокадного Ленинграда" (https://blockade.spb.ru/).
Военная служба
11.03.1943
Был ранен
Военная служба
27.02.1946
Дата окончания службы: 27.02.1946
Смерть
Неизвестно