Кудымова Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: не указан
Меркушино, Верхотурский, Свердловская область
Меркушинская волость, Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя.
Место жительства
С 1941 по 1946
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Проживала по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Кооперативная, д. 2.
Смерть
Неизвестно