Кудымова Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудымова Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кудымов Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Меркушино, Верхотурский, Свердловская область
Меркушинская волость, Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя.
Место жительства
С 1941 по 1946
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Проживала по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Кооперативная, д. 2.
Смерть
Неизвестно
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