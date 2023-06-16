село Меркушино, Верхотурский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Меркушино

Верхотурский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1786Меркушино (Меркушинское), сел.при р. Туре.51181175047Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарок 2. Торжков 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Дерябинская волость
287. Меркушинское (Меркушино), село бывшее государственное, при реке Туре, дворов 50, жителей 325, волостное правление (уездный город в 53 верстах), церковь православная, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Меркушинская волость
село Меркушинское67133319661275335537347089[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Меркушинская волость
47) с. Меркушино, на р. Туре, церк., 2-х клас. учил., библ., фельдш. и ветерин. пун., земск. станц., торжки: 22 марта (3-х дн.), и 6 ноября (2-х дн.), рас.Меркушинское общество507870Бывшие государственныеПравославныеРусские55

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Верхотурский район , Меркушинский сельсовет
10. Меркушино, с. 119172232404русские397украин.4Меркушинскойр. Тура57ст. Верхотурье6357тракт. к. л-ва, кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Верхотурский район
688881Меркушиносело58°45'с.ш.61°36'в.д.O-41-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Верхотурский
65709000331с Меркушиносело

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