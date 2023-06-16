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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1786Меркушино (Меркушинское), сел.при р. Туре.51181175047Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарок 2. Торжков 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
287. Меркушинское (Меркушино), село бывшее государственное, при реке Туре, дворов 50, жителей 325, волостное правление (уездный город в 53 верстах), церковь православная, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Меркушинское67133319661275335537347089[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
47) с. Меркушино, на р. Туре, церк., 2-х клас. учил., библ., фельдш. и ветерин. пун., земск. станц., торжки: 22 марта (3-х дн.), и 6 ноября (2-х дн.), рас.Меркушинское общество507870Бывшие государственныеПравославныеРусские55—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
10. Меркушино, с. 119172232404русские397украин.4Меркушинскойр. Тура57ст. Верхотурье6357тракт. к. л-ва, кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688881Меркушиносело58°45'с.ш.61°36'в.д.O-41-040
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65709000331с Меркушиносело