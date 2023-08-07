Осип Владимиров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Владимир
Мать: Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анна Осипова
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Акулина Осипова
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822
Сын: Василий Осипов
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Смерть
Неизвестно