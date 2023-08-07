Осип Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип Владимиров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Владимир

Мать: Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анна Осипова

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Акулина Осипова

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Василий Осипов

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Смерть
Неизвестно
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