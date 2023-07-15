Акулина Осипова
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Осип Владимиров
Мать: Пелагея Семёнова
Бракосочетание
01.10.1834
Муж: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Смерть
Неизвестно