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Акулина Осипова

Место рождения

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Осип Владимиров

Мать: Пелагея Семёнова

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.10.1834

Муж: Иван Андреев

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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