Пелагея Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анна Осипова

Отец ребёнка: Осип Владимиров

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Акулина Осипова

Отец ребёнка: Осип Владимиров

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Василий Осипов

Отец ребёнка: Осип Владимиров

Смерть
Неизвестно
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