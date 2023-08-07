Пелагея Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анна Осипова
Отец ребёнка: Осип Владимиров
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Акулина Осипова
Отец ребёнка: Осип Владимиров
Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822
Сын: Василий Осипов
Отец ребёнка: Осип Владимиров
Смерть
Неизвестно