Василий Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Осип Владимиров

Мать: Пелагея Семёнова

Смерть
Неизвестно
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