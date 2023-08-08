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Василий Осипов
Василий Осипов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1822
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Осип Владимиров
1790 г.р.
Мать
Пелагея Семёнова
1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец:
Осип Владимиров
Мать:
Пелагея Семёнова
Смерть
Неизвестно
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