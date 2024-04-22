Домника Максимова
Место рождения
Дата рождения1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.
Отец: Максим Матвеев
Мать: Агафья Алексеева
Бракосочетание
03.11.1802 ст.
Муж: Федор Герасимов
Бракосочетание
02.06.1816 ст.
Муж: Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
17.05.1817 ст.
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
06.10.1820 ст.
Дочь: Фекла Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
07.06.1823 ст.
Сын: Елисей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
17.06.1828 ст.
Дочь: Агриппина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
Смерть
Неизвестно