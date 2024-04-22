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Домника Максимова

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: Максим Матвеев

Мать: Агафья Алексеева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
03.11.1802 ст.

Муж: Федор Герасимов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.06.1816 ст.

Муж: Григорий Никифоров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.05.1817 ст.

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.10.1820 ст.

Дочь: Фекла Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.06.1823 ст.

Сын: Елисей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.06.1828 ст.

Дочь: Агриппина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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