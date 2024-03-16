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Елена Григорьева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.05.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1817 ст.

Отец: Григорий Никифоров

Мать: Домника Максимова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.11.1833 ст.

Муж: Степан Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1838 ст.

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1841 ст.

Дочь: Татьяна Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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