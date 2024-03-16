Елена Григорьева
Место рождения
Дата рождения17.05.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1817 ст.
Отец: Григорий Никифоров
Мать: Домника Максимова
Бракосочетание
05.11.1833 ст.
Муж: Степан Иванов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1838 ст.
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
20.01.1841 ст.
Дочь: Татьяна Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Смерть
Неизвестно