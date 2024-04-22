Евдокия Максимова
Место рождения
Дата рождения1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.
Отец: Максим Матвеев
Мать: Агафья Алексеева
Бракосочетание
02.10.1810 ст.
Муж: Андрей Филиппов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.08.1821 ст.
Сын: Фаддей Андреев
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
23.10.1824 ст.
Дочь: Прасковья Андреева
Незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно