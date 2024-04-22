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Евдокия Максимова

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.

Отец: Максим Матвеев

Мать: Агафья Алексеева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.10.1810 ст.

Муж: Андрей Филиппов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.08.1821 ст.

Сын: Фаддей Андреев

Отец ребёнка: не указан

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
23.10.1824 ст.

Дочь: Прасковья Андреева

Отец ребёнка: не указан

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно
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