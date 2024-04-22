Елисей Григорьев
Место рождения
Дата рождения07.06.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1823 ст.
Отец: Григорий Никифоров
Мать: Домника Максимова
Бракосочетание
30.07.1841 ст.
Жена: Акулина Тимофеева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.06.1844 ст.
Сын: Петр Елисеев
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Анастасия Елисеева
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Рождение ребёнка
05.09.1849 ст.
Дочь: Ефимия Елисеева
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Смерть
Неизвестно