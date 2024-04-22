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Акулина Тимофеева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Тимофей Семенов

Мать: Мария Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.07.1841 ст.

Муж: Елисей Григорьев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.06.1844 ст.

Сын: Петр Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Григорьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Анастасия Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Григорьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.09.1849 ст.

Дочь: Ефимия Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Григорьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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