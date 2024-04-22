Акулина Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: Тимофей Семенов
Мать: Мария Иванова
Бракосочетание
30.07.1841 ст.
Муж: Елисей Григорьев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.06.1844 ст.
Сын: Петр Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Григорьев
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Анастасия Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Григорьев
Рождение ребёнка
05.09.1849 ст.
Дочь: Ефимия Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Григорьев
Смерть
Неизвестно