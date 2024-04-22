Кутняк (Скакун) Варвара Сильвестровна
Место рождения
Дата рождения27.11.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.11.1899 ст.
Восприемники: того же села казак Михаил Андреевич Палий и Соломонида Евфимовна Журба.
Рождение
27.11.1899 ст.
Бракосочетание
11.11.1918 ст.
Он из села Старый Каврай, 30 лет. Она из села Лихолет, 18 лет. Поручители по жениху: Никон Иоанович Орел и Сергий Скакун. Поручители по невесте: Василий Иоанович Гриб и Иларион Журба.
Смерть
Неизвестно