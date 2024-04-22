Кутняк (Скакун) Варвара Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутняк (Скакун) Варвара Сильвестровна

Кутняк (Скакун) Варвара Сильвестровна

Место рождения

Лихолеты, Черкаська область

Дата рождения

27.11.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.11.1899 ст.
Лихолеты, Черкаська область
Восприемники: того же села казак Михаил Андреевич Палий и Соломонида Евфимовна Журба.
Рождение
27.11.1899 ст.

Отец: Скакун Сильвестр Каллистратович

Мать: Скакун Сосипатра Гавриловна

Лихолеты, Черкаська область
Бракосочетание
11.11.1918 ст.

Муж: Кутняк Максим Матвеевич

Он из села Старый Каврай, 30 лет. Она из села Лихолет, 18 лет. Поручители по жениху: Никон Иоанович Орел и Сергий Скакун. Поручители по невесте: Василий Иоанович Гриб и Иларион Журба.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close