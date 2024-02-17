Скакун Сильвестр Каллистратович
Место рождения
Дата рождения01.01.1875 ст.
Дата смерти31.07.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1875 ст.
Крещение
02.01.1875 ст.
Восприемники: того же села казак Петр Васильевич Сапсай и соломия Авраамовна Коломийцева.
Бракосочетание
17.01.1897 ст.
Он - казак, 22 г. Она - мещанка, 21 г. Поручители по жениху: села Ревбинец казак Василий Петрович Матюша и казак села Лихолет Николай Яковлевич Пациора. Поручители по невесте: села Лихолет казак Моис... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1897
Дочь: Скакун София Сильвестровна
Мать ребёнка: Скакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна
Рождение ребёнка
05.08.1898 ст.
Дочь: Скакун Евдокия Сильвестровна
Мать ребёнка: Скакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна
Рождение ребёнка
27.11.1899 ст.
Дочь: Кутняк (Скакун) Варвара Сильвестровна
Мать ребёнка: Скакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна
Рождение ребёнка
23.10.1902
Дочь: Скакун Анастасия Сильвестровна
Мать ребёнка: Скакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна
Рождение ребёнка
29.01.1905
Сын: Скакун Гнат (Игнатий) Селиверстович (Сильвестрович)
Мать ребёнка: Скакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна
Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.
Дочь: Скакун Синклитикия Сильвестровна
Мать ребёнка: Скакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна
Смерть
31.07.1910 ст.
36 лет, повесился.
Упоминание
01.08.1910 ст.
Пристав 1-го состава Золотоношскогого уезда дал разрешение на погребение по христианскому обряду.
Похороны
02.08.1910 ст.