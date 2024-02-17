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Скакун Сильвестр Каллистратович

Место рождения

Лихолеты, Черкаська область

Дата рождения

01.01.1875 ст.

Дата смерти

31.07.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1875 ст.

Отец: Скакун Каллистрат Григорьвеич

Мать: Скакун (Коломиец) Аккелина Стефановна

Лихолеты, Черкаська область
Крещение
02.01.1875 ст.
Лихолеты, Черкаська область
Восприемники: того же села казак Петр Васильевич Сапсай и соломия Авраамовна Коломийцева.
Бракосочетание
17.01.1897 ст.

Жена: Скакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна

Лихолеты, Черкаська область
Он - казак, 22 г. Она - мещанка, 21 г. Поручители по жениху: села Ревбинец казак Василий Петрович Матюша и казак села Лихолет Николай Яковлевич Пациора. Поручители по невесте: села Лихолет казак Моис... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1897

Дочь: Скакун София Сильвестровна

Мать ребёнка: Скакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.08.1898 ст.

Дочь: Скакун Евдокия Сильвестровна

Мать ребёнка: Скакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.11.1899 ст.

Дочь: Кутняк (Скакун) Варвара Сильвестровна

Мать ребёнка: Скакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.10.1902

Дочь: Скакун Анастасия Сильвестровна

Мать ребёнка: Скакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.01.1905

Сын: Скакун Гнат (Игнатий) Селиверстович (Сильвестрович)

Мать ребёнка: Скакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.

Дочь: Скакун Синклитикия Сильвестровна

Мать ребёнка: Скакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна

Лихолеты, Черкаська область
Смерть
31.07.1910 ст.
Лихолеты, Черкаська область
36 лет, повесился.
Упоминание
01.08.1910 ст.
Лихолеты, Черкаська область
Пристав 1-го состава Золотоношскогого уезда дал разрешение на погребение по христианскому обряду.
Похороны
02.08.1910 ст.
Лихолеты, Черкаська область

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