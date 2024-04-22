Скакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна
Место рождения
Дата рождения22.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1875 ст.
Бракосочетание
17.01.1897 ст.
Он - казак, 22 г. Она - мещанка, 21 г. Поручители по жениху: села Ревбинец казак Василий Петрович Матюша и казак села Лихолет Николай Яковлевич Пациора. Поручители по невесте: села Лихолет казак Моис... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1897
Дочь: Скакун София Сильвестровна
Отец ребёнка: Скакун Сильвестр Каллистратович
Рождение ребёнка
05.08.1898 ст.
Дочь: Скакун Евдокия Сильвестровна
Отец ребёнка: Скакун Сильвестр Каллистратович
Рождение ребёнка
27.11.1899 ст.
Дочь: Кутняк Варвара Сильвестровна
Отец ребёнка: Скакун Сильвестр Каллистратович
Рождение ребёнка
23.10.1902
Дочь: Скакун Анастасия Сильвестровна
Отец ребёнка: Скакун Сильвестр Каллистратович
Рождение ребёнка
29.01.1905
Сын: Скакун Гнат Селиверстович (Сильвестрович)
Отец ребёнка: Скакун Сильвестр Каллистратович
Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.
Дочь: Скакун Синклитикия Сильвестровна
Отец ребёнка: Скакун Сильвестр Каллистратович
Смерть
Неизвестно