Скакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна

Скакун (Хорошковская) Сосипатра Гавриловна

Место рождения

Лихолеты, Черкаська область

Дата рождения

22.11.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1875 ст.

Отец: Хорошковский Гавриил Наумович

Мать: Хорошковская Пелагия Федоровна

Лихолеты, Черкаська область
Бракосочетание
17.01.1897 ст.

Муж: Скакун Сильвестр Каллистратович

Лихолеты, Черкаська область
Он - казак, 22 г. Она - мещанка, 21 г. Поручители по жениху: села Ревбинец казак Василий Петрович Матюша и казак села Лихолет Николай Яковлевич Пациора. Поручители по невесте: села Лихолет казак Моис... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1897

Дочь: Скакун София Сильвестровна

Отец ребёнка: Скакун Сильвестр Каллистратович

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.08.1898 ст.

Дочь: Скакун Евдокия Сильвестровна

Отец ребёнка: Скакун Сильвестр Каллистратович

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.11.1899 ст.

Дочь: Кутняк Варвара Сильвестровна

Отец ребёнка: Скакун Сильвестр Каллистратович

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.10.1902

Дочь: Скакун Анастасия Сильвестровна

Отец ребёнка: Скакун Сильвестр Каллистратович

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.01.1905

Сын: Скакун Гнат Селиверстович (Сильвестрович)

Отец ребёнка: Скакун Сильвестр Каллистратович

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.

Дочь: Скакун Синклитикия Сильвестровна

Отец ребёнка: Скакун Сильвестр Каллистратович

Лихолеты, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close