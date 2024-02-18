Кутняк Максим Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1918 ст.
Он из села Старый Каврай, 30 лет. Она из села Лихолет, 18 лет. Поручители по жениху: Никон Иоанович Орел и Сергий Скакун. Поручители по невесте: Василий Иоанович Гриб и Иларион Журба.
Смерть
Неизвестно