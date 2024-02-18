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Кутняк Максим Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1918 ст.

Жена: Кутняк (Скакун) Варвара Сильвестровна

Он из села Старый Каврай, 30 лет. Она из села Лихолет, 18 лет. Поручители по жениху: Никон Иоанович Орел и Сергий Скакун. Поручители по невесте: Василий Иоанович Гриб и Иларион Журба.
Смерть
Неизвестно

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