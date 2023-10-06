Чепела Федор Ефимович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.02.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1859
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1885
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1885
Мать ребёнка: Чепела Апполинария Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.09.1888
Мать ребёнка: Чепела Апполинария Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1891
Мать ребёнка: Чепела Апполинария Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.04.1894
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Чепела Апполинария Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1897
Мать ребёнка: Чепела Апполинария Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.08.1899
Мать ребёнка: Чепела Апполинария Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно