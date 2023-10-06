Чепела (Шеверденко) Апполинария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Шеверденко) Апполинария Емельяновна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.01.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1863

Отец: Шеверденко Емельян

Мать: Шеверденко Агрипина Гордеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Чепела Федор Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1885

Сын: Чепела Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Чепела Федор Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.09.1888

Сын: Чепела Сергей Федорович

Отец ребёнка: Чепела Федор Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1891

Сын: Чепела Павел Федорович

Отец ребёнка: Чепела Федор Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.04.1894

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Чепела Федор Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1897

Сын: Чепела Алексей Федорович

Отец ребёнка: Чепела Федор Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.08.1899

Сын: Чепела Иван Федорович

Отец ребёнка: Чепела Федор Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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