Чепела (Шеверденко) Апполинария Емельяновна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения03.01.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.01.1863
Отец: Шеверденко Емельян
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1885
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1885
Отец ребёнка: Чепела Федор Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.09.1888
Отец ребёнка: Чепела Федор Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1891
Отец ребёнка: Чепела Федор Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.04.1894
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Чепела Федор Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1897
Отец ребёнка: Чепела Федор Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.08.1899
Отец ребёнка: Чепела Федор Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно