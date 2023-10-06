Чепела Павел Федорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения30.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1891
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.07.1913
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1914
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Чепела Евдокия Родионовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Чепела Анна Павловна
Мать ребёнка: Чепела Евдокия Родионовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1915
Дочь: Ксения Павловна
Мать ребёнка: Чепела Евдокия Родионовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно