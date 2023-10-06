Чепела Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепела Павел Федорович

Чепела Павел Федорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1891

Отец: Чепела Федор Ефимович

Мать: Чепела Апполинария Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.07.1913

Жена: Чепела Евдокия Родионовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1914

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Чепела Евдокия Родионовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Чепела Анна Павловна

Мать ребёнка: Чепела Евдокия Родионовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1915

Дочь: Ксения Павловна

Мать ребёнка: Чепела Евдокия Родионовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close