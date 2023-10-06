Чепела (Якименко) Евдокия Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Якименко) Евдокия Родионовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1892

Отец: Якименко Родион Леонтьевич

Мать: Якименко Домникия Тарасовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.07.1913

Муж: Чепела Павел Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1914

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Чепела Павел Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Чепела Анна Павловна

Отец ребёнка: Чепела Павел Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1915

Дочь: Ксения Павловна

Отец ребёнка: Чепела Павел Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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