Гневуш Александра (Елена) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гневуш Александра (Елена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1797 ст.

Дочь: Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Гневуш Константин Яковлевич

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1071 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1797 г. Л. 881
Смерть
Неизвестно

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