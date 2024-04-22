Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

25.03.1797 ст.

Дата смерти

01.02.1822 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Крещение
25.03.1797 ст.
Винаровка, Київська область
«Рожденную младеницу Марію отъ законныхъ родителей Костантина Гневуша и жены его Александра крестилъ того жъ числа священникъ Симеонъ Ятишевскій; восприемники оной были Іоанъ Кобылѣнскій и Ефимия Дуна... Показать все
Рождение
25.03.1797 ст.

Отец: Гневуш Константин Яковлевич

Мать: Гневуш Александра (Елена)

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1071 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1797 г. Л. 881
Бракосочетание
06.02.1812 ст.

Муж: Добровольский Яков Васильевич

Винаровка, Київська область
«По исполненіи всехъ указныхъ велѣній молодецъ Яковъ Добровольскій шляхтичъ войнаровскій житель съ дѣвицею Маріею Константина Гнеуша тогожъ села жителя дочерью священникомъ Симеономъ Ятишевскимъ въ Св... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1814 ст.

Дочь: Добровольская Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1385 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1814 г., Лист 377
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Добровольская Домникия Яковлевна

Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
04.01.1819 ст.

Дочь: Добровольская Анисья Яковлевна

Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1463 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1819 год. л.370
Рождение ребёнка
29.01.1821 ст.

Сын: Добровольский Ефрем Яковлевич

Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1490а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1821 год. л.425
Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Смерть
01.02.1822 ст.
Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1505 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1822 год. л.353
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