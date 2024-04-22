Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения25.03.1797 ст.
Дата смерти01.02.1822 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
25.03.1797 ст.
«Рожденную младеницу Марію отъ законныхъ родителей Костантина Гневуша и жены его Александра крестилъ того жъ числа священникъ Симеонъ Ятишевскій; восприемники оной были Іоанъ Кобылѣнскій и Ефимия Дуна... Показать все
Рождение
25.03.1797 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1071 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1797 г. Л. 881
Бракосочетание
06.02.1812 ст.
«По исполненіи всехъ указныхъ велѣній молодецъ Яковъ Добровольскій шляхтичъ войнаровскій житель съ дѣвицею Маріею Константина Гнеуша тогожъ села жителя дочерью священникомъ Симеономъ Ятишевскимъ въ Св... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1814 ст.
Дочь: Добровольская Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1385 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1814 г., Лист 377
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Добровольская Домникия Яковлевна
Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич
Рождение ребёнка
04.01.1819 ст.
Дочь: Добровольская Анисья Яковлевна
Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1463 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1819 год. л.370
Рождение ребёнка
29.01.1821 ст.
Сын: Добровольский Ефрем Яковлевич
Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1490а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1821 год. л.425
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1822 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1505 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1822 год. л.353