Гневуш Константин Яковлевич 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гневуш Константин Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

01.06.1832 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
25.03.1797 ст.

Дочь: Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна

Мать ребёнка: Гневуш Александра (Елена)

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1071 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1797 г. Л. 881
Смерть
01.06.1832 ст.
Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1014, Дело 173 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1832 год. Лист 456

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