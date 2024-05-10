Гневуш Константин Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти01.06.1832 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1797 ст.
Дочь: Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Гневуш Александра (Елена)
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1071 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1797 г. Л. 881
Смерть
01.06.1832 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1014, Дело 173 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1832 год. Лист 456