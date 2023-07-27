Чигвинцев Анатолий Андреев
Место рожденияРоссия
Дата рождения1885
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Россия
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Чигвинцев Леонид Анатольевич
Мать ребёнка: Чигвинцева (селиванова) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Чигвинцев Вениамин Анатольевич
Мать ребёнка: Чигвинцева (селиванова) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Агния Анатольевна
Мать ребёнка: Чигвинцева (селиванова) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Александра Анатольевна
Мать ребёнка: Чигвинцева (селиванова) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
12.04.1913
Сын: Чигвинцев Василий Анатольевич
Мать ребёнка: Чигвинцева (селиванова) Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952
Похороны
Неизвестно