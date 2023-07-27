Чигвинцев Анатолий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧигвинцев Анатолий Андреев

Чигвинцев Анатолий Андреев

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

1885

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Чигвинцев Андрей Александрович (Андреев)

Мать: Чигвинцева Дарья Димитриева

Россия
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Чигвинцев Леонид Анатольевич

Мать ребёнка: Чигвинцева (селиванова) Анна Ильинична

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Чигвинцев Вениамин Анатольевич

Мать ребёнка: Чигвинцева (селиванова) Анна Ильинична

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Агния Анатольевна

Мать ребёнка: Чигвинцева (селиванова) Анна Ильинична

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Александра Анатольевна

Мать ребёнка: Чигвинцева (селиванова) Анна Ильинична

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.04.1913

Сын: Чигвинцев Василий Анатольевич

Мать ребёнка: Чигвинцева (селиванова) Анна Ильинична

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чигвинцева (селиванова) Анна Ильинична

Смерть
1952
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close