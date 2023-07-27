Чигвинцев Андрей Александрович (Андреев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигвинцев Андрей Александрович (Андреев)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1860

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1860

Отец: не указан

Мать: Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Чигвинцева Дарья Димитриева

Рождение ребёнка
1885

Сын: Чигвинцев Анатолий Андреев

Мать ребёнка: Чигвинцева Дарья Димитриева

Россия
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Чигвинцев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Чигвинцева Дарья Димитриева

Смерть
1916
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