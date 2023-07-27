Чигвинцев Андрей Александрович (Андреев)
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1860
Дата смерти1916
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1860
Мать: Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Чигвинцева Дарья Димитриева
Рождение ребёнка
1885
Сын: Чигвинцев Анатолий Андреев
Мать ребёнка: Чигвинцева Дарья Димитриева
Россия
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Чигвинцева Дарья Димитриева
Смерть
1916