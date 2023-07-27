Чигвинцева (Ершова) Дарья Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигвинцева (Ершова) Дарья Димитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Ершов Димитрий Сергеев

Мать: Ершова Акулина Трофимова

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Чигвинцев Андрей Александрович (Андреев)

Рождение ребёнка
1885

Сын: Чигвинцев Анатолий Андреев

Отец ребёнка: Чигвинцев Андрей Александрович (Андреев)

Россия
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Чигвинцев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Чигвинцев Андрей Александрович (Андреев)

Смерть
Неизвестно
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