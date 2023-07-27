Чигвинцева (Ершова) Дарья Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Ершов Димитрий Сергеев
Мать: Ершова Акулина Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Чигвинцев Андрей Александрович (Андреев)
Рождение ребёнка
1885
Сын: Чигвинцев Анатолий Андреев
Отец ребёнка: Чигвинцев Андрей Александрович (Андреев)
Россия
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Чигвинцев Андрей Александрович (Андреев)
Смерть
Неизвестно