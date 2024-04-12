Чигвинцев Василий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения12.04.1913
Дата смерти?.02.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1913
Рождение ребёнка
19.11.1951
Сын: Чигвинцев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Чигвинцева (кутина) Мария Михайловна
Бузина, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1954
Сын: Чигвинцев Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Чигвинцева (кутина) Мария Михайловна
Бердюгина, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
?.02.1970
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
городское кладбище г. Сысерть