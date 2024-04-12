Чигвинцев Василий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧигвинцев Василий Анатольевич

Чигвинцев Василий Анатольевич

avatar

Место рождения

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

12.04.1913

Дата смерти

?.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1913

Отец: Чигвинцев Анатолий Андреев

Мать: Чигвинцева (селиванова) Анна Ильинична

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.11.1951

Сын: Чигвинцев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Чигвинцева (кутина) Мария Михайловна

Бузина, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1954

Сын: Чигвинцев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Чигвинцева (кутина) Мария Михайловна

Бердюгина, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
?.02.1970
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
городское кладбище г. Сысерть
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close